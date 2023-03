Altaroma, Dominella (Unindustria Lazio): "Bene Fondazione, ma non dimentichiamo giovani"

“Bene l’idea della creazione di una Fondazione dopo la liquidazione di Altaroma, ma quello che serve oggi alla città sono soprattutto progetti, idee chiare e obiettivi precisi guardando soprattutto a quello che accade nel mondo della moda. Bene il comune di Roma con la sfilata di Valentino, ma oltre ai grandi eventi, a mio avviso, serve far luce su tutti quei giovani che hanno ancora voglia di fare atelier e alta moda vera. E sono tanti”. Così all’Adnkronos Stefano Dominella, presidente della maison Gattinoni e alla guida di Unindustria Lazio ( con delega alla moda) a conclusione delle sfilate romane di Altaroma.

E ricorda che a Seoul (in questi giorni è in programma la mostra ‘L’Italia è di moda’ ) ha portato a ‘sfilate’ tre giovani creativi, Michele Gaudiomonte, Gianluca Saitto, Francesca Cottone. “Lo ripeto- prosegue Dominella- bene i grandi eventi nella capitale, ma bisogna continuare a scommettere sui giovani, accompagnando il loro percorso con tutor magari all’interno di atelier storici e importanti, dando al contempo le ‘armi’ necessarie per competere nel loro lavoro. Serve un mercato, servono buyer - sottolinea ancora- Se tutto questo non si realizza ci ritroveremo giovani allo sbando. E nella moda, ricordo, si è comunque sempre degli evergreen, anche a 60 anni, soprattutto quando si conosce il mestiere e quando si ha la dignità di farne parte”.

Sottotitolo: ‘con l’Unione Industriali lavoriamo sull’internazionalizzazione, sulla promozione dei giovani e delle start-up’ - E sui progetti legati alla moda dell’Unione Industriali Stefano Dominella e’ molto chiaro: “da anni lavoriamo sull’internazionalizzazione del made in Italy, alla promozione dei giovani e delle start up per continuare a dare forza e cultura al made in Italy -ricorda- Ma lo ripeto, a parte il nostro lavoro, Roma, la capitale d’Italia non può rimanere senza alta moda. Purtroppo in questi ultimi anni ha perso tutti i treni, non si parla più della capitale in ambito di haute couture”.

“Bisogna però salvare le scuole e le Accademie - conclude Dominella- con un loro spazio e un loro calendario all’interno delle sfilate romane. La capitale è la città più ricca al mondo in questo settore”.