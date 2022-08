Altro gol per Bitcoin nel mondo del calcio

Il Gibraltar United, la squadra di calcio di Gibilterra, ha deciso di pagare l’intera squadra con i Bitcoin. Così facendo il club si configura come uno dei primi Paesi che supporta legalmente un settore in crescente sviluppo. I calciatori della squadra verranno pagati in monete digitali anche per combattere la sempre più dilagante corruzione che investe il settore calcistico locale. Inoltre, sarà un modo per facilitare i giocatori stranieri che potrebbero avere non poche difficoltà ad aprire conti in Gibilterra.