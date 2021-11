Altroconsumo, ecco come funziona e come si risparmia con Black Friday

Difficile non imbattersi in una delle pressanti offerte del Black Friday. Una ricorrenza che ormai si è consolidata anche in Italia e che ogni anno conquista nuovi consensi da parte dei consumatori. Ma le offerte sono sempre così imperdibili? Anche quest'anno Altroconsumo intende aiutare i consumatori a monitorare i prezzi per capire se la convenienza c'è davvero.

Impossibile non accorgersi della frenesia da Black Friday che dilaga ormai ovunque. Basta fare un giro rapido tra i principali negozi di ecommerce per accorgersi di come questa tradizione sia ormai entrata prepotentemente tra le abitudini di acquisto degli italiani. O basta anche solo semplicemente controllare la propria casella di posta elettronica per scoprire che ormai tutti i siti, indipendentemente dal settore merceologico, approfittano di queste ore per proporre tramite email sconti e promozioni dedicate. Ma acquistare durante queste iniziative è sempre una buona idea?

Da dove deriva la tradizione del Black Friday? Letteralmente significa "venerdì nero" ed è il giorno con cui negli Stati Uniti si indica il giorno dopo il Thanksgiving, il giorno del Ringraziamento. Formalmente non sarebbe una festività ufficiale ma, dato che il Thanksgiving cade nel quarto giovedì di novembre, le scuole e molte aziende fanno ponte con il weekend successivo. Poiché dicembre è alle porte, inoltre, di fatto il Black Friday segna l'inizio della stagione dello shopping natalizio. Anche se da qualche anno le aziende tendono ad anticipare la ricorrenza, proponendo offerte distribuite nell'arco dell'intera settimana, in realtà il Black Friday cade sempre nel quarto venerdì di novembre. Quest'anno, perciò, sarà venerdì 26 novembre.

Storicamente il Black Friday dura una sola giornata, quella del quarto venerdì di novembre. Ormai sempre più spesso, però, le aziende iniziano a partire da lontano, proponendo promozioni ad hoc diversi giorni prima. Quindi lungo tutta la settimana che termina con il Black Friday è possibile approfittare di offerte e sconti proposti su diverse tipologie di prodotti. Una cosa da ricordare è che il lunedì successivo, il cosiddetto Cyber Monday, è la giornata riservata alle offerte hi tech. Se stai cercando un nuovo smartphone, un tablet o accessori hi-tech puoi tenere monitorati i siti di ecommerce alla ricerca di qualche buon affare.

Se inizialmente il Black Friday ha preso piede soprattutto tra i negozi di ecommerce, è anche vero che da qualche anno è diventata un'iniziativa commerciale a 360° e che interessa un po' tutte le tipologie di acquisti e di attività. Tuttavia, sempre di più in questi anni scanditi dall'emergenza sanitaria, il Black Friday è tornato ad essere una giornata di sconti pervalentemente per gli acquisti online. Questo ovviamente non significa che riguarderà solo le grosse piattaforme di ecommerce ma che molti negozi si stanno preparando già da settimane per proporre ai propri clienti offerte riservate in particolar modo sui propri store online. E non parliamo più soltanto di shop che propongono capi di abbigliamento e accessori, ma anche viaggi, servizi e più di recente anche i supermercati sembrano aver ceduto alla tentazione del Black Friday proponendo offerte sugli alimentari.

Le offerte del periodo del Black Friday sono davvero convenienti? Dipende. Gli anni scorsi Altroconsumo ha infatti monitorato i prezzi di centinaia di negozi per capire se, a differenza delle settimane precedenti, le offerte proposte in questa ricorrenza erano reali o, semplicemente, specchietti per le allodole. L'assocazione dei consumatori ha tratto due considerazioni: le percentuali di sconto sono spesso esagerate. Scorrendo le percentuali di sconto applicate ai vari prodotti hi tech la sensazione è quella che alcuni siti negli anni passati l'abbiano un po' sparata grossa. Anche a un'analisi poco attenta, infatti, è evidente che, nonostante una scontistica d'impatto, il prezzo finale non risulta poi così accattivante. Ma perché? Semplice, in quasi tutti i casi analizzati la percentuale di sconto viene calcolata prendendo come base il prezzo di listino del prodotto al momento del lancio sul mercato. Così è semplice vantare sconti anche del 50% su prodotti usciti diversi mesi fa e che, nel frattempo, hanno già subito un calo fisiologico del prezzo.

Gli stessi prezzi sono disponibili anche in altri periodi. Chi pensava di approfittare del Black Friday per fare l'affare del secolo negli anni passati è rimasto un po' deluso. I prezzi rilevati su una buona quantità di offerte, infatti, sono stati spesso vicini ai minimi di mercato, ma di fatto le offerte imperdibili sono state rarissime. In altri casi i ribassi del Black Friday coincidevano proprio con il prezzo minimo del prodotto: insomma, niente di eccezionale. O, meglio, per trovare questa tipologia di offerte non è necessario aspettare il Black Friday, ma sarebbe bastato un monitoraggio attento per trovare prezzi simili anche in altri periodi dell'anno.

Per aiutare i consumatori a fare ottimi acquisti e, allo stesso tempo, evitare fregature, Altroconsumo ha messo in campo la sua competenza e una serie di servizi per fare le scelte giuste. "Sei proprio sicuro che i prezzi dei prodotti che trovi nei negozi o sui siti siano davvero i più bassi mai applicati? Se pensi che non ci sia modo di saperlo - sottolinea l'associazione dei consumatori-, ti sbagli. Clicca sulla nostra pagina dedicata al Black Friday, scegli la categoria di prodotti tra le più gettonate durante questi giorni di sconti e seleziona il modello che vorresti acquistare. Ti diremo non solo quale negozio lo vende in questo momento al prezzo più basso, ma soprattutto se quel prezzo è davvero conveniente o se è meglio aspettare che cali ancora. Se vuoi stabilire tu l’importo massimo che vorresti spendere per quel prodotto, ti avviseremo (attraverso la tua area personale del sito) quando troviamo un’offerta sotto quel prezzo".

Per ogni categoria di prodotti, rileva Altroconsumo, "ti mostriamo solo i modelli che meglio si sono comportati nei nostri test. Ma se non trovi il modello che ti interessa, puoi chiedere ai nostri esperti: chiama gratuitamente il numero dedicato 02-6961572 e per ricevere tutte le informazioni che ti servono per scegliere bene. Per usufruire di sconti veri, in occasione del Balck Friday la vetrina di Altroconsumo Centracquisti si arricchisce di tanti altri prodotti a prezzi scontati per i nostri Soci e Fan. Ai prodotti hi-tech già presenti, si aggiungono ora anche i grandi e i piccoli elettrodomestici, dalle macchine per il caffè ai ferri da stiro, dai microonde agli aspirapolvere. Tutti scontati. E, infine, tanti articoli e informazioni a disposizione per i consumatori. Qualche esempio? Come riconoscere i siti affidabili, come far valere la garanzia e la classifica dei portali per gli acquisti online più affidabili". A questo link è disponibile il comparatore prodotti: https://www.altroconsumo.it/blackfriday