Altroconsumo, focus sulle migliori capsule espresso da qualità a sostenibilità

È risaputo che gli italiani amano da sempre il caffè di qualità, non solo quello della moka ma anche e soprattutto quello in capsule. Infatti, consumo delle capsule ha subìto una vera e propria impennata negli ultimi anni, basti vedere lo spazio che occupa sugli scaffali dei supermercati nel nostro paese. Altroconsumo ha quindi scelto di analizzare 24 tipologie di capsule compatibili con il sistema Nespresso valutando diversi parametri, tra cui la qualità e la lavorazione della materia prima, cioè dei chicchi di caffè, ma anche se le capsule sono compostabili o meno.

Innanzitutto, sono state misurate l’umidità contenuta nelle capsule, per valutare lo stato di conservazione del caffè, e la quantità di materiali di origine minerale al loro interno (maggiore è la loro presenza, minore è la purezza del caffè). Tra gli altri aspetti viene presa in considerazione anche la quantità di caffè in ciascuna capsula. In più, è stata analizzata la quantità di composti nel caffè in grado di solubilizzarsi in acqua bollente: il livello dell’estratto acquoso indica infatti quanto è corposo il caffè. Infine, per valutare la qualità del caffè non si può non fare una prova di assaggio: una è stata effettuata da assaggiatori professionisti ed esperti, l’altra dai consumatori.

Oltre alla qualità delle capsule nel test, dato il loro forte impatto ambientale, sono stati analizzati anche il tipo e la quantità di materiale di cui sono fatte: plastica, alluminio e plastica compostabile. La plastica è considerata il materiale con l’impatto maggiore sull’ambiente poiché non è possibile riciclare le capsule nella raccolta differenziata in quanto non sono considerate imballaggi; l’alluminio, invece, può essere riciclato portando le capsule nei centri ecologici dedicati attraverso un sistema di raccolta messo in atto dai produttori stessi.

Poi ci sono le capsule compostabili: sono la scelta migliore per l’ambiente e hanno ricevuto il voto più alto nella classifica perché possono essere conferite nei rifiuti organici (o umido) in quanto hanno un tempo di degradazione naturale inferiore o pari a circa tre mesi. Un altro parametro è la valutazione della confezione esterna (meglio se è solo di carta e non un mix di carta e plastica) e della presenza o meno della bustina di plastica che avvolge la singola capsula. Le migliori del Test di Altroconsumo di quest’anno sono proprio delle capsule a marchio commerciale. Dai risultati della classifica, infatti, emerge che Esselunga Espresso intenso - 30 cps vince come Migliore del Test. Conad Espresso 100% arabica - 10 cps si aggiudica il titolo di Migliore del Test e Miglior Acquisto. Anche le capsule di Borbone Miscela Blu - 100 Capsule - 100 cps e Don Jerez (Eurosopin) Espresso - 20 cps vincono come Miglior Acquisto.

Per un ottimo caffè non basta una buona capsula, ma è necessaria anche una macchinetta performante. Negli ultimi anni hanno molto successo le macchine che funzionano con le capsule monodose (76% dei modelli venduti), è stato rilevato da Altroconsumo però che il prezzo medio d’acquisto è di oltre 80euro, il 15% in più rispetto al 2021. Quando decidiamo di comperare o regalare, dato l’imminente arrivo delle feste, una macchina del caffè, bisogna considerare non solo il prezzo di acquisto, ma soprattutto il costo del caffè da usare nell’apparecchio. Il “costo annuo” indicato nei test Altroconsumo comprende sia il costo d’acquisto dell’apparecchio ammortizzato in sei anni sia il costo di acquisto annuo del caffè.

Lo scenario che è stato ipotizzato è quello del consumo medio di una famiglia italiana in cui si bevono 1.400 caffè all’anno (quattro al giorno per 350 giorni). Come provare a risparmiare? Il giusto parametro di riferimento per stabilire quali apparecchi sono alla nostra portata è proprio il costo annuo. Se il costo annuo ti sembra troppo alto, puoi optare per una macchina automatica e manuale, che consente un netto risparmio rispetto a quelle a capsule. La classifica di Altroconsumo premia come Migliore del Test: De' Longhi Nespresso Gran Lattissima En650 (Sistema Nespresso) e Krups Nespresso Atelier (Sistema Nespresso). Si aggiudicano invece il titolo di Miglior Acquisto De' Longhi genio S Plus Edg315 (Sistema Nescafé Dolce Gusto), De' Longhi Genio S Touch edg426 (Sistema Nescafé Dolce Gusto), De' Longhi Genio S Edg225 (Sistema Nescafé Dolce Gusto) e Coop Lm0209 (Sistema Coop Fior Fiore).