Altroconsumo l'iniziativa di charity ideata insieme a La Tartaruga onlus

Altroconsumo Connect scende in campo per il sociale con l’Associazione La Tartaruga, impegnata nel sostegno di ragazzi non autosufficienti, con l’obiettivo di fornire loro, non solo sostegno sanitario, ma anche supporto a livello di integrazione, socializzazione e incontro. Dal 14 novembre al 20 dicembre 2022, per ogni polizza sottoscritta nell’ambito della campagna assicurativa Ltc Zurich|4care, riservata ai soci di Altroconsumo e ai loro familiari di primo grado, 15 euro saranno devoluti all’iniziativa Progetto Sollievo, promossa da La Tartaruga Onlus: un’organizzazione con esperienza decennale nel coinvolgimento di bambini e ragazzi con gravi disabilità in attività ricreative e terapeutiche quali stanze multisensoriali, piscine Snoezlen e ausilioteche. I sottoscrittori riceveranno inoltre un sacchetto di erbe aromatiche, colte a mano dai ragazzi nell’ambito del progetto TartaNatura: un’attività occupazionale preziosa, che ha giovani con problemi motori e sensoriali.

Il Progetto Sollievo testimonia una volta di più la grande attenzione di Altroconsumo Connect per le tematiche sociali, nonché la sua volontà di partecipare attivamente alla promozione e al successo di proposte utili al coinvolgimento dei soggetti più fragili alla vita quotidiana.

"Ormai da anni lavoriamo per diffondere consapevolezza sul tema della Non Autosufficienza e per fornire soluzioni di tipo assicurativo", commenta Alessandro Quarato, Insurance Business Manager di Altroconsumo Connect. "La Non Autosufficienza è un tema complesso, riguarda oggi 3,8 Milioni di anziani, ma anche ragazzi nati con disabilità importanti, oltre alle famiglie e ai care giver che sono coinvolti nella loro assistenza quotidiana, supportati da risorse spesso insufficienti provenienti dal Welfare statale. Con questa iniziativa desideriamo dimostrare vicinanza ad una realtà come La Tartaruga Onlus, che lavora quotidianamente per migliorare la qualità della vita di alcuni di questi ragazzi, in particolare restituendo loro la serenità di una dimensione relazionale e ricreativa, di cui spesso dimentichiamo l’importanza", sottolinea.

"Vogliamo donare momenti di normalità anche a chi è costantemente impegnato tra riabilitazione, visite mediche e ricoveri programmati", racconta Angela Tomasso di La Tartaruga Onlus. "Una serata tra amici, un pigiama party o una semplice pizza può regalare gioia e sollievo e aiutare a sentirsi realmente 'inclusi'. Il percorso di vita per i ragazzi con compromissioni psicosensoriali deve essere disegnato insieme alla famiglia e alle opportunità occupazionali, di svago e terapeutiche presenti sul territorio. L’associazione si adopera proprio per realizzare questo collante".

L’Associazione La Tartaruga si è costituita nel 2011 con la volontà di donare a bambini e adulti, in particolare quelli con disabilità gravi, la possibilità di interagire e giocare in un ambiente protetto dove sollecitare e sviluppare il residuo sensoriale, in una condizione di massimo benessere psicofisico. È un luogo unico di benessere e di svago, dove la riabilitazione è un fattore conseguente e naturale dello stare bene. Lo scopo dell’associazione, ente No Profit, è l’assistenza sociale e socio-sanitaria in favore di persone affette da patologie diverse con conseguenti difficoltà motorie, disabilità sensoriali e cognitive, con particolare riguardo ai minori con gravi patologie invalidanti.

Altroconsumo Connect srl è il broker assicurativo dalla Fondazione Altroconsumo. Nasce nel 2016 con l’obiettivo di veicolare i bisogni assicurativi dei Soci e dei Fan di Altroconsumo, con una grande attenzione a rafforzare la cultura assicurativa dei consumatori, dalla presa di consapevolezza dei rischi, alla conoscenza degli strumenti. Lavora oggi attivamente alla realizzazione di prodotti innovativi, al fine di introdurre sul mercato una proposta mirata a ridurre la distanza tra la domanda dei consumatori e l’offerta tradizionale. www.altroconsumoconnect.it/.