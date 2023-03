ALULA OSPITERÀ LA RIUNIONE INAUGURALE DEI MIGLIORI BORGHI TURISTICI DI UNWTO

ALULA, Arabia Saudita, 13 marzo 2023 /PRNewswire/ -- AlUla, l'antico crocevia di civiltà nell'Arabia nordoccidentale che sta emergendo come destinazione mondiale per il patrimonio culturale e naturale, sarà il luogo della prima riunione presenziale dei rappresentanti dei Best Tourism Villages di UNWTO.

I borghi, compreso il distretto della città vecchia di AlUla, sono stati riconosciuti in dicembre come parte dell'iniziativa di Best Tourism Villages (BTV) di UNWTO che, «riconosce i borghi che rappresentano un eccezionale esempio di destinazione turistica rurale con risorse culturali e naturali accreditate, che preservano e promuovono valori, prodotti e stili di vita rurali e comunitari e hanno un chiaro impegno nei confronti dell'innovazione e della sostenibilità in tutti i suoi aspetti, economici, sociali e ambientali».

UNWTO ha organizzato la prima iterazione della cerimonia Best Tourism Villages Award e la riunione del BTV Network ad AlUla il 12-13 marzo. L'evento sarà un forum per la condivisione delle conoscenze su argomenti come le migliori pratiche, l'emancipazione della comunità e i partenariati pubblico-privati. Verranno inoltre esaminate le attività del programma per il 2022 e il piano di lavoro per il 2023.

I delegati provenienti dalla Svizzera e dal Vietnam si riuniranno presso la sede polifunzionale Maraya di AlUla, che detiene il record Guinness come il più grande edificio a specchio al mondo, con specchi che coprono la superficie di 9.740 mq. È prevista la partecipazione che il Segretario Generale dell'Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO), Zurab Pololikashvili.

Il programma BTV è in linea con Vision 2030 dell'Arabia Saudita, che mira a triplicare la quota dell'economia nazionale del turismo al 10%. L'Arabia Saudita ha introdotto le eVisa per i cittadini di 49 Paesi nel 2019, e questo febbraio il Regno ha introdotto un visto di sbarco di 96 ore.

Per il Royal Commission for AlUla (RCU) l'incontro afferma l'eredità di AlUla come crocevia culturale. Luogo di collaborazione e scambio culturale per millenni, esiste una naturale sinergia tra la destinazione e il programma BTV di UNWTO. L'inclusione di AlUla nella lista del 2022 è un riconoscimento a sostegno dell'attenta rigenerazione, del ringiovanimento culturale e della ricostituzione curata delle destinazioni storiche di RCU. RCU è onorato non solo dall'inclusione di AlUla come BTV, ma dalla sua selezione come ospite di questo evento inaugurale BTV mondiale.

HE Ahmed Al Khateeb, Ministro del turismo, Ministero del turismo dell'Arabia Saudita, ha dichiarato:"Il Ministero è orgoglioso di collaborare con UNWTO per ospitare la cerimonia di premiazione dei migliori borghi turistici 2022 e convocare congiuntamente la prima riunione del BTV Network nella destinazione storica di AlUla, uno tra i borghi mondiali più riconosciuti per il suo approccio innovativo alla trasformazione del settore turistico».

Zurab Pololikashvili, Segretario Generale di UNWTO, ha dichiarato: «Per le comunità rurali di tutto il mondo, il turismo può essere un vero punto di svolta per la creazione di posti di lavoro, il sostegno alle imprese locali e il mantenimento delle tradizioni. I migliori borghi turistici di UNWTO mostrano il potere del settore di promuovere la diversificazione economica e creare opportunità per tutti al di fuori delle grandi città».

L'Ing. Amr AlMadani, CEO di RCU, ha dichiarato: «Questo incontro dei migliori borghi turistici mondiali ha diversi scopi per il RCU: ci consente di condividere approfondimenti con destinazioni che hanno il nostro stesso impegno a favore della rigenerazione sostenibile, e presenta Maraya come sede leader per conferenze. Offre inoltre ai nostri ospiti l'opportunità di visitare AlUla, compreso lo straordinario sito di Hegra, che nel 2008 è stato iscritto come primo sito Patrimonio dell'Umanità dell'Arabia Saudita».

L'elenco completo dei migliori borghi turistici 2022 è disponibile qui: www.unwto.org/news/best-tourism-villages-of-2022-named-by-unwto

Sintonizzatevi sull'evento attraverso la diretta streaming ufficiale qui: https://youtube.com/live/32ecVh7kzkE

Informazioni su Royal Commission per AlUla

La Royal Commission for AlUla (RCU) è stata istituita con decreto reale nel luglio del 2017 « per preservare e sviluppare AlUla, una regione di eccezionale importanza naturale e culturale nel nord-ovest dell'Arabia Saudita. Il piano a lungo termine di RCU delinea un approccio responsabile, sostenibile e sensibile allo sviluppo urbano ed economico che preserva il patrimonio naturale e storico dell'area, stabilendo al contempo AlUla come luogo ideale per vivere, lavorare e da visitare. Ciò comprende un'ampia gamma di iniziative in ambito archeologico, turistico, culturale, educativo e artistico, che riflettono l'impegno a soddisfare le priorità di diversificazione economica, responsabilizzazione delle comunità locali e conservazione del patrimonio del programma Vision 2030 del Regno dell'Arabia Saudita.

