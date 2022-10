Alviero Martini 1A Classe apre prima boutique monomarca in Grecia

Alviero Martini 1A Classe inaugura la sua prima boutique monomarca in Grecia, nella centralissima Kolokotroni Street di Atene. Uno spazio di 90 metri quadrati sviluppato su due piani ospita tutta la proposta del brand a partire dalle collezioni pelletteria, calzature donna, 1A Classe Donnavventura, accessori e, in esclusiva in Grecia, anche abbigliamento, orologi e gioielli.

Il format comune che segna le boutique Alviero Martini 1A Classe si distingue per un layout sul tema del viaggio, inteso come conoscenza e scoperta: library lineari, alte e minimaliste sono incorniciate da portali che le dividono e esaltano la struttura metallica, impreziosita da finiture dorate che valorizzano le proposte Alviero Martini 1A Classe. Il marchio vanta una radicata presenza sul mercato greco grazie a una rete capillare di corner shop e che ora si arrichisce con la boutique di Atene, rafforzando l’espansione sul territorio.