Alviero Martini 1A Classe riapre boutique Milano con nuova veste

Alviero Martini 1A Classe, brand dall’iconica mappa Geo, ha inaugurato il 4 maggio scorso la nuova veste della storica boutique di Milano in Corso Matteotti 1, con un inedito total restyling. Entrando all’interno dello store ci si immerge in un mondo di luce e si viene avvolti da un ambiente ispirato al mondo del viaggio. All’interno dello store è possibile respirare un’atmosfera di mare, dove spicca il grande lampadario realizzato con tessuti leggeri che ricordano vele bianche sospinte dal vento. A completare lo scenario dagli accenti caraibici, gli interventi di colore azzurro cielo e un wall-washing di luce conferiscono tridimensionalità alle pareti lavorate a spatola.

Avanzando si viene accolti da una scala dal carattere scenografico: costituita da 3.100 mt lineari di tondini di legno curvati a mano in loco, accompagna il cliente al piano inferiore. La boutique ospita tutte le collezioni del brand: pelletteria stagionale e continuativa, abbigliamento e calzature donna, uomo e bambino oltre a proposte viaggio, accessori per la casa, gioielli e orologi.

La completa ristrutturazione della boutique di Milano fa parte di un ampio piano di sviluppo retail del brand che solo negli ultimi mesi ha inaugurato diversi monomarca sia in Italia - a Cagliari e Bologna - sia all’estero - ad Atene e in Medio Oriente ad Al Khobar - confermando l’ottimo stato di salute del marchio e la volontà dell’azienda di proseguire nei progetti di crescita e sviluppo. L’azienda italiana, di proprietà di Final, ha infatti chiuso il 2022 con un fatturato superiore ai 51 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto al già ottimo 2021 e del +30% rispetto al 2019, realizzando un ebitda superiore al 10% che conferma ulteriormente le performance positive anche in termini di redditività dello sviluppo del marchio.