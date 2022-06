AM PAR ALEXANDRE MAZZIA È IL VINCITORE DELL'AMERICAN EXPRESS ONE TO WATCH AWARD 2022 DEL WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS

LONDRA, 14 giugno 2022 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants conferisce l'American Express One To Watch Award al ristorante marsigliese AM par Alexandre Mazzia, il locale omonimo dello chef francese Alexandre Mazzia. Sebbene sia già rinomato in Francia, il premio costituisce per il ristorante e la sua brigata una singolare occasione per essere riconosciuti da 50 Best come astri nascenti sulla scena mondiale. In una sala ristorante che rievoca la creatività di Marsiglia, AM è diventato l'emblema della rinascita della scena culinaria cittadina.

Nato nella Repubblica democratica del Congo, dove ha vissuto fino all'età di 14 anni, Mazzia si è trasferito a Marsiglia nel 2010 per lavorare nel ristorante della Cité Radieuse di Le Corbusier, ruolo che gli è valso il Young Talent award di Gault & Millau nel 2011, premio che lo ha spinto ad aprire un ristorante tutto suo. AM par Alexandre Mazzia ha debuttato in città nell'estate 2014, impressionando rapidamente clienti e critici, ottenendo le tre stelle Michelin in tempi record, nel giro di sei anni dall'inaugurazione.

Il ristorante ha solo 22 coperti e serve un menu prevalentemente a base di verdure, pesce e frutti di mare che si ispira a molteplici influenze internazionali. La cucina di Mazzia porta i clienti in un viaggio alla scoperta di se stessi e lo chef ha la capacità innata di rendere comprensibili alcune delle più complesse creazioni gastronomiche. Insolite combinazioni di ingredienti e sapori contraddistinguono piatti come i fiori di zucca in satay verde, beurre blanc allo zafferano e alghe cristallizzate con bottarga, in quella che lo chef chiama "cucina delle emozioni".

William Drew, Director of Content per The World's 50 Best Restaurants, ha dichiarato: "Per noi è un onore nominare AM par Alexandre Mazzia come American Express One To Watch quest'anno. Abbiamo seguito il successo del ristorante in Francia negli ultimi anni e siamo entusiasti di proporre questa splendida destinazione di Marsiglia al pubblico globale di 50 Best e di celebrare la passione sfrenata e la singolare cucina di Alexandre."

Questo annuncio riguarda uno dei premi resi noti in vista della rivelazione dei World's 50 Best Restaurants 2022, sponsorizzati da S.Pellegrino e Acqua Panna, la cui cerimonia di premiazione si terrà lunedì 18 luglio presso il mercato Old Billingsgate a Londra.

Per accedere alla registrazione ai media center, visitare: https://mediacentre.theworlds50best.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1839223/50_Best_Alexandre_Mazzia.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1802051/World_50_Best_2022_Logo.jpg