Amadeus: "Dopo 7 giorni di Covid, oggi sto meglio"

Amadeus ha contratto il Covid ma ne è quasi fuori. È stato lo stesso conduttore ha rivelarlo sui social postando una foto che lo ritrae in casa con il professor Fabio Mosca durante un controllo e scrivendo: "Dopo 7 giorni, oggi finalmente mi sento meglio! #covid Grazie sempre al mio amico Prof. #fabiomosca". Il conduttore, a quanto apprende l'Adnkronos, ha contratto una forma con sintomatologia piuttosto pesante, con febbre, mal di gola e spossatezza, e sarebbe ancora positivo.

Ma anche nella convalescenza approfitta per portarsi avanti con il lavoro su Sanremo. Dopo aver varato, con largo anticipo rispetto agli anni precedenti, il Regolamento del Festival ed aver annunciato che ad affiancarlo sul palco del Teatro Ariston nella prima e nell'ultima sera di Sanremo 2023 ci sarà Chiara Ferragni, il conduttore e direttore artistico della kermesse starebbe già ascoltando una gran quantità di brani musicali in vista del lungo lavoro di selezione che lo porterà a dicembre ad annunciare i cantanti in gara nella prossima edizione.