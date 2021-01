Amadeus fa un passo avanti verso il Festival, niente muro contro muro

Roma, 30 gen. (Adnkronos)

Un passo avanti verso il festival. Amadeus oggi è tornato sul campo per la registrazione del nuovo spot della Tim, sponsor unico del festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, dopo le riflessioni di questi giorni, ha scelto di proseguire il lavoro sul festival e di rimettersi alle decisioni del Cts e della Rai. La convinzione di Amadeus - a quanto apprende l'Adnkronos - resta che un festival con il pubblico sarebbe più bello e più giusto (visto che gli altri programmi televisivi possono avere i figuranti) ma non andrà al muro contro muro, nel nome del tanto lavoro già fatto per il festival, delle persone impegnate a metterlo in piedi, degli artisti coinvolti nella gara che hanno progetti discografici già calendarizzati e soprattutto del pubblico che si aspetta di vedere Sanremo in tv.