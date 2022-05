AMAZFIT LANCIA IL T-REX 2: UN NUOVO E ROBUSTO SMARTWATCH CON GPS DA ESTERNI, REALIZZATO PER AFFRONTARE QUALSIASI AVVENTURA ALL'APERTO

Grazie al posizionamento a doppia banda tramite 5 satelliti e alla potente durata della batteria fino a 24 giorni[1], questo nuovo dispositivo indossabile può affrontare facilmente qualsiasi avventura.

LONDRA, 24 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Il marchio globale di dispositivi indossabili smart Amazfit, di proprietà di Zepp Health (NYSE: ZEPP), ha creato il suo orologio più resistente e innovativo con il lancio del T-Rex 2. Dopo aver superato 15 test di resistenza di livello militare[2], il nuovo robusto smartwatch con GPS da esterni è in grado di accompagnare gli utenti negli ambienti più difficili, combinando due bande e 5 satelliti e resistenza all'acqua fino a 10 ATM [3], rendendolo il compagno perfetto per gli appassionati di avventura e di sport all'aperto.

Con modalità sportive aggiuntive, nuove funzioni di navigazione e monitoraggio completo della salute, il T-Rex 2 aiuterà gli amanti dell'avventura e del fitness all'aperto a superare i propri limiti, indipendentemente da come e dove si trovino a vivere la loro avventura.

Il T-Rex 2 è la terza edizione della serie Amazfit T-Rex. Le funzioni potenziate del T-Rex 2 consentiranno agli avventurieri amanti dell'outdoor, come i surfisti e gli escursionisti, di registrare i propri dati personalizzati sulla salute ovunque svolgano la propria attività.

Sempre pronti all'avventura

Nessuna avventura è fuori portata con il T-Rex 2. Il nuovo dispositivo supporta escursionisti, scalatori, trail runner e avventurieri nell'esplorazione di terreni sconosciuti attraverso le sue funzioni di navigazione su traiettoria, navigazione in tempo reale e monitoraggio del percorso[4]. Utilizza anche la navigazione a ritorno diretto per mostrare la linea retta più breve[5] per tornare all'inizio del percorso. L'altimetro barometrico integrato e la bussola sono perfetti per coloro che vogliono conquistare nuove altezze e scoprire sentieri inesplorati. Con la nuova funzione di importazione delle rotte, gli utenti possono importare percorsi preselezionati e seguirli utilizzando l'orologio.

Grazie al posizionamento a doppia banda e al supporto di cinque sistemi di navigazione satellitare, il sistema è in grado di ridurre in modo più efficace le interferenze ambientali e ottenere una velocità di ricerca più veloce e un posizionamento più preciso[6].

Batteria a durata ultra-lunga e modalità sportive aggiunte che aprono le porte a nuove scoperte

Come per tutti i dispositivi Amazfit, la durata della batteria è ultra-lunga e abbastanza potente da funzionare 24 giorni, consentendovi di vivere pienamente e per tutto il tempo necessario la vostra avventura selvaggia all'insegna dell'adrenalina.

Il T-Rex 2 dispone di oltre 150 modalità sportive, tra cui triathlon, caccia, pesca, golf e surf[7], e grazie alla classificazione ATM 10 può resistere a una pressione dell'acqua equivalente a una profondità di 100 m, per accompagnare gli amanti del surf o del nuoto.

Gestione dei dati vitali 24 ore su 24 con il semplice tocco di un pulsante

L'orologio dispone anche di funzioni di gestione dei dati vitali integrate 24 ore su 24[8] attraverso il suo BioTracker™ 6PD (con sei fotodiodi), in modo che gli utenti possano ottenere dati importanti in modo tempestivo ed efficace. Ciò include il monitoraggio contemporaneo della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue e dei livelli di stress per ottenere una valutazione personalizzata. Con un semplice tocco su Amazfit[9], gli utenti potranno anche misurare quattro diversi parametri vitali[10] - frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue, livello di stress e frequenza respiratoria - in soli 45 secondi.

Resistente dentro e fuori

L'orologio è abbastanza resistente da essere utilizzato[11] a temperature fino a -30°C e resiste a temperature da -40°C a oltre 70°C, dimostrandosi un compagno affidabile anche in condizioni estreme. Amazfit T-Rex 2 è in grado di funzionare in presenza di calore estremo, foreste pluviali umide e ghiacciai polari.

Design ispirato alla natura

Le quattro varianti cromatiche sono l'abbinamento perfetto per chi ama l'avventura all'aperto e uniscono stile, texture e resistenza. Grazie alla nitidezza dello schermo a colori AMOLED HD da 1,39" e al display ad alta risoluzione sempre attivo, chi lo indossa non dovrà mai interrompere la propria attività per tenere traccia dei progressi o accedere a qualsiasi informazione importante. Con uno schermo più grande, monitorare i vostri dati mentre siete in movimento non è mai stato così facile.

Amazfit T-Rex 2 viene lanciato a livello globale il 24 maggio 2022 (GTM+1) a un costo di partenza di €229,9 in Europa. Sarà disponibile in prevendita nei negozi Amazfit Amazon in Italia e Francia il 1° giugno 2022, e anche nei negozi Amazfit Italia, Francia e Germania il 1° giugno 2022. Amazfit T-Rex 2 sarà reso disponibile in altri Paesi durante il mese di giugno 2022.

Per maggiori informazioni, visitare www.amazfit.com/en/

Note in calce: 1. La durata della batteria può variare in base alle impostazioni, alle condizioni di funzionamento e ad altri fattori. 2. I dati rilevanti su questo argomento sono stati ottenuti dal seguente report: H202203154768-01EN. L'esposizione prolungata non è consigliata in quanto potrebbe danneggiare l'orologio e i suoi componenti. 3. Secondo lo standard ISO 22810:2010, Amazfit T-Rex 2 raggiunge un rating di 10 ATM, per una resistenza all'acqua fino a 100 metri di profondità, ed è quindi adatto in presenza di schizzi, neve, spruzzi, per nuotare o praticare alcuni sport acquatici ad alta velocità. 4. Queste funzionalità saranno aggiunte tramite aggiornamento OTA. 5. La linea retta mostrata per tornare all'inizio di un percorso potrebbe non essere un itinerario pratico da seguire a causa di fattori ambientali; essa serve solo per aiutarvi a tenere traccia della vostra posizione rispetto al punto di partenza. Questa funzione sarà aggiunta tramite aggiornamento OTA. 6. I servizi di posizionamento negli ambienti interni non sono supportati. La velocità e la precisione di posizionamento possono essere influenzate dall'ambiente circostante. L'orologio può connettersi automaticamente a un massimo di due sistemi satellitari alla volta, e le connessioni satellitari specifiche possono dipendere dalla vostra posizione. 7. La modalità surf sarà aggiunta tramite aggiornamento OTA. Il monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), attivo 24 ore su 24, deve essere abilitato nell'App Zepp. 9. Per elaborare la misurazione one-tap e altre misurazioni metriche manuali, indossate l'orologio facendolo aderire e lasciando un dito di distanza dal polso e mantenete il braccio fermo per ottenere i migliori risultati. Il movimento e le caratteristiche ambientali e fisiche possono influenzare la velocità e l'accuratezza del monitoraggio e della misurazione. 10. Questo prodotto e l'App Zepp non sono dispositivi medici e non possono essere utilizzati per scopi medici, o come base per la diagnosi di qualsiasi condizione medica. 11. La modalità a bassa temperatura deve essere installata tramite aggiornamento OTA. È disattivata per impostazione predefinita e deve essere abilitata nelle impostazioni dell'orologio.

Informazioni su Amazfit

Amazfit, uno dei principali marchi mondiali di dispositivi smart indossabili incentrato su salute e fitness, fa parte di Zepp Health (NYSE: ZEPP), una società di tecnologia sanitaria. Offrendo un'ampia scelta di smartwatch e smartband, l'essenza del marchio Amazfit è "Up Your Game", incoraggiando gli utenti a vivere le proprie passioni ed esprimere liberamente il proprio spirito attivo. Amazfit è fornito dalla piattaforma proprietaria di gestione della salute Zepp Health, che fornisce informazioni e linee guida basate su cloud 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per aiutare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi di benessere. Grazie alla straordinaria artigianalità, gli smartwatch Amazfit hanno vinto numerosi premi per il design, tra cui l'iF Design Award e il Red Dot Design Award.

Lanciata nel 2015, Amazfit è oggi scelta da milioni di utenti. I suoi prodotti sono disponibili in oltre 90 Paesi nelle Americhe e nelle regioni EMEA e APAC. Per maggiori informazioni su Amazfit, visitare www.amazfit.com. Per maggiori informazioni su Zepp Health, visitare www.zepphealth.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1823671/image_1.jpg