Amazon, firmato accordo con i sindacati

”Con questo accordo Amazon si impegna su un metodo di confronto con il sindacato che, dobbiamo dirlo, altri paesi hanno scelto di non percorrere. Si tratta di una scelta importante per ciò che rappresenta Amazon nel settore della logistica e per quello che la stessa logistica rappresenta oggi nella dinamica economica del nostro paese”. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, commenta l’accordo firmato oggi tra Amazon Logistic e i sindacati che hanno condiviso l’avvio di un nuovo sistema di relazioni industriali. “Si tratta di un settore strategico per tutta la nostra produzione e la distribuzione commerciale che credo possa contribuire a migliorare il quadro della situazione nell’ambito della logistica segnato da una forte conflittualità”, aggiunge ribadendo che “Amazon è un pezzo importante che può condizionare in positivo il quadro delle relazioni sindacali “.