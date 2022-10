Amazon, la visita di Bezos a Roma: solo piacere o anche affari?

In compagnia di Lauren Sanchez ha visitato il Colosseo ed è stato a un evento esclusivo della Galileo Foundation

Jeff Bezos a Roma è comunque una notizia. Il fondatore e presidente di Amazon ha passato diversi giorni nella Capitale, ospite all'Hotel De Russie, in compagnia di Lauren Sanchez. Sono stati immortalati più volte, ma una foto in particolare ha destato l'attenzione: sabato scorso, durante il pomeriggio Bezos ha fatto tappa al Colosseo.

Come scrive La Repubblica, era accompagnato da Gianluca De Marchi, amministratore delegato di Urban Vision, media company leader nei restauri sponsorizzati. Da qui, l'ipotesi che Bezos possa essere interessato a investire nella cultura, attraverso il restauro, finanziando progetti.

A documentare un altro appuntamento romano di Bezos è stata Forbes. Il numero uno di Amazon è stato ospite della Galileo Foundation di John McCaffrey che ha organizzato un evento esclusivo in Vaticano. Il 'Faith and Phylantrophy summit' ha riunito 145 importanti filantropi di cinque fedi diverse che si sono impegnati a unire le forze per risolvere alcuni dei problemi più urgenti del mondo.

È stata la prima volta che importanti filantropi, come Jeff Bezos e Laura Turner Seydel, si sono incontrati con personalità religiose come il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato del Papa, e il Cardinale Peter Turkson, Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze .