Amazon lancia due nuovi Echo per la casa, aspettando Alexa con IA

Amazon ha presentato due nuovi prodotti per la casa della linea Echo a partire da Echo Pop, con un design semisferico e nuove opzioni di colore, lavanda e verde petrolio, a 54,99 euro. Echo Pop dispone di un altoparlante a diffusione anteriore progettato su misura per offrire un suono pieno, ideale per camere da letto, appartamenti o qualsiasi piccolo spazio della casa. Il nuovo Echo Show 5 (è la terza generazione) combina un altoparlante Alexa con uno schermo compatto (5 pollici) per poter guardare notiziari, controllare la telecamera Ring, visualizzare liste della spesa o effettuare videochiamate con amici e familiari. Il nuovo Echo Show 5 costa 109 euro ed è più veloce del 20% rispetto alla generazione precedente. Presenta un sistema di altoparlanti nuovo, che raddoppia i bassi e offre un suono più nitido per l’ascolto di musica, contenuti Audible e video, e podcast. Viene fornito con un set di microfoni riprogettato.

Echo Show 5 ed Echo Pop supportano entrambi Matter, semplificando il collegamento e il controllo dei dispositivi compatibili per la Casa Intelligente di diversi brand. Amazon ha annunciato l’aggiornamento Matter per Alexa all'inizio di maggio di quest'anno. “I clienti di tutto il mondo adorano Alexa, e considerano l’assistente vocale un’intelligenza artificiale personale e affidabile. Le vendite di dispositivi con integrazione Alexa hanno superato il mezzo miliardo e l’utilizzo di Alexa è aumentato del 35% lo scorso anno”, ha affermato Eric Saarnio, Vice President di Amazon Devices International. “Questi nuovi dispositivi offrono ai clienti più opzioni e maggiore praticità d’uso a un valore incredibile. E come per ogni Echo che abbiamo venduto, questi dispositivi continueranno a migliorare man mano che aggiungeremo esperienze Alexa basate sull’IA generativa, durante tutto l’anno".