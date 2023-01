Amazon, maxi licenziamento: via in 18mila

''Poco più di diciottomila dipendenti''. Tanti saranno i licenziamenti che effettuerà il colosso statunitense dell'e-commerce Amazon, come annunciato dal suo amministratore delegato Andy Jassy. ''L'economia incerta'' e ''le rapide assunzioni degli ultimi anni'' sono le motivazioni indicate in una nota dall'azienda. Amazon ha resistito a periodi ''economici difficili'' e continuerà a farlo, prosegue la nota, sottolineando che ''questi cambiamenti ci permetteranno di continuare il nostro percorso più a lungo e in modo più concreto''.

I più colpiti, dai più numerosi licenziamenti in blocco dell'azienda fondata da Jeff Bezos, saranno i dipendenti dei negozi, come Amazon Fresh e Amazon Go, e le sue organizzazioni Pxt, che gestiscono ad esempio le risorse umane. Le lettere di licenziamento arriveranno agli interessati a partire dal 18 gennaio, ha precisato Jassy, aggiungendo che gli interessati rappresentano il sei per cento della forza lavoro aziendale composta da circa 300mila persone.