Amazon, prima causa penale contro le recensioni false

Amazon contro le recensioni false. Il colosso del commercio elettronico ha presentato in Italia la sua prima denuncia penale a livello europeo e la sua prima causa civile in Spagna evidenziando come "questi due procedimenti, insieme ad altre 10 nuove azioni legali recentemente avviate negli Stati Uniti, mirano a individuare e bloccare gli operatori che attualmente gestiscono più di 11.000 siti web e gruppi social che alimentano il mercato delle false recensioni su Amazon e in altri negozi online in cambio di denaro o prodotti gratuiti".