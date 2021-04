Amazon si allarga in Veneto, in arrivo nuove assunzioni

Amazon annuncia l’apertura di tre nuovi depositi di smistamento a Vicenza, Treviso e Riese Pio X (Treviso). Le nuove strutture saranno operative a partire dal prossimo autunno e serviranno i clienti residenti a Vicenza, Treviso e nelle aree limitrofe. Lo rende noto il gruppo che sottolinea come, con l’annuncio delle tre aperture, Amazon confermi nuovamente la volontà di investire nella regione. I nuovi siti contribuiranno a rafforzare il servizio di consegna per clienti e venditori e creeranno oltre 240 posti di lavoro a tempo indeterminato, tra personale Amazon e personale di fornitori terzi.

A partire da oggi sono aperte le selezioni per le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo al sito www.amazon.jobs. Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili nelle prossime settimane.

In Veneto, Amazon ha già creato oltre 550 posti di lavoro a tempo indeterminato grazie alla presenza di un centro di distribuzione situato tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino, in provincia di Rovigo, e due depositi di smistamento a Verona e Vigonza (Pd). Nei depositi, Amazon creerà oltre 60 posti di lavoro a tempo indeterminato.

Inoltre, Amazon Logistics lavorerà con diversi fornitori locali di servizi di consegna, continuando così a investire nella sua rete logistica, migliorando la propria capacità di consegna e soddisfacendo la crescente domanda dei clienti. È previsto che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 180 autisti a tempo indeterminato. Per Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, "in un momento difficile come quello che stiamo vivendo siamo orgogliosi di poter contribuire alla creazione di 240 posti di lavoro a tempo indeterminato grazie all’apertura di questi nuovi depositi".

A partire da oggi sono aperte le selezioni per le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo al sito www.amazon.jobs. Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili nelle prossime settimane.