L’ambasciatrice di Svizzera, Malta e San Marino Monika Schmutz Kirgöz ospite oggi in esclusiva negli studi di 'Adnkronos Live. Molti i temi del colloquio con la giornalista Ilaria Floris: dalla guerra in Ucraina ai rapporti con l’Italia, dalla spesa militare al problema del gas, all’accoglienza ai profughi finì agli elementi ritenuti fondamentali per la pace.