Amber, da Bper Banca linea credito di 14 mln con garanzia Sace

Bper Banca e Sace supportano i piani di sviluppo di Amber, azienda italiana specializzata nel trading di cereali. L'istituto di credito ha erogato una linea di credito di 14 milioni di euro, assistiti da garanzia di Sace, che contribuirà alla realizzazione di progetti di crescita dell'azienda. Lo comunica una nota, nella quale si specifica come "l’operazione rientra nell’operatività Sace di rilievo strategico sotto il profilo dell’internazionalizzazione, in quanto la linea di credito verrà utilizzata da Amber per il pagamento di fornitori esteri di grano duro, grano tenero, orzo e mais, destinati alla successiva esportazione. Tra i principali Paesi fornitori ci sono: Canada, Paesi Bassi, Australia, USA, Grecia, Ungheria, Romania e Svizzera".

L’intervento della banca, perfezionato dal Centro Imprese Abruzzo Molise della direzione Territoriale Centro Est e dal Servizio Global Transaction di Bper Banca, è finalizzato a sostenere la Società nel suo piano di sviluppo aziendale: servirà per l’acquisto di grano e prodotti cerealicoli da collocare attraverso operazioni export sui principali mercati internazionali. La linea di credito di sostegno al circolante, rotativa per 18 mesi, è la soluzione più elastica studiata da Bper Banca, in grado di consentire ad Amber di cogliere al momento opportuno le migliori condizioni sui mercati di acquisto dei prodotti cerealicoli. Amber, azienda con sede operativa a Napoli, rappresenta oggi uno dei principali gruppi italiani attivi in Italia nel settore cerealicolo. La società ha incrementato sensibilmente, negli anni, la propria quota di mercato grazie alla propria rete commerciale e attraverso un percorso di crescita esterna, favorito anche dalla consolidata partnership con Bper Banca, avviata sin dalla costituzione della società e con Sace, che è già da qualche anno al suo fianco.

Per Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Officer di Bper Banca, "questa operazione conferma l’impegno della Banca a supportare la competitività delle imprese che operano nel Mezzogiorno. Siamo orgogliosi di sostenere i piani di crescita di un’eccellenza italiana con una forte vocazione all’export come Amber". Mentre aggiunge Mauro Ambrosio, amministrare di Amber: "Il sostegno di Bper Banca al nostro costante impegno nei programmi di crescita del nostro lavoro – spiega - ci consente, anche e soprattutto in questo difficile momento storico, di programmare e di pianificare con i giusti tempi le operazioni di mercato sulle quali concentrare la nostra attenzione, per continuare a generare valore per la nostra società e per il territorio in cui operiamo".