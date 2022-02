Dalla carbamazepina usata per l'epilessia alla metformina impiegata contro il diabete

Dalla carbamazepina usata per l'epilessia alla metformina impiegata contro il diabete alla caffeina. Sono tra le sostanze rilevate nelle acque dei fiumi inquinate da farmaci con potenziali rischi per l'ambiente e la salute umana. A mappare la loro distribuzione una recente ricerca condotta su campioni d'acqua prelevati in oltre mille località lungo 258 fiumi di 104 paesi.