Ambiente, Fontana: "15 milioni per forestazione urbana"

Il ministero della Transizione Ecologica ha selezionato e assegnato 15 milioni di euro alle città metropolitane per finanziare i migliori progetti per la riforestazione urbana. Le città metropolitane sono: Venezia, Bari, Genova, Bologna, Palermo, Torino, Milano, Roma, Firenze, Catania, Napoli, Reggio Calabria, Messina e Cagliari.

"Abbiamo voluto dare un segnale importante ai territori e ai cittadini assegnando cospicue risorse economiche a progetti sostenibili e green che consentiranno di promuovere azioni in grado di contrastare i mutevoli cambiamenti climatici, e migliorare la qualità della vita delle persone", spiega la sottosegretaria di Stato al Mite con delega alla forestazione, Ilaria Fontana.

"In Italia, le foreste racchiudono 2.239 milioni di tonnellate di CO2 e la quantità di carbonio che rimuovono ogni anni dall’atmosfera varia tra 19 e 33 milioni di tonnellate di CO2 (dati Ispra riferiti all'anno 2019) - aggiunge - Per garantire questi risultati oggi il nostro Paese può avvalersi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dove parte dei fondi verranno spesi per progetti di tutela della biodiversità e tutela del clima".