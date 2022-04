Ambiente: giornata della terra, i bambini italiani fra i più attenti

I bambini italiani sono fra i più attenti all’ambiente. E' quanto emerge da una survey condotta a livello mondiale da Novakid, scuola online d’inglese online per bambini dai 4 ai 12 anni, che, in occasione della Giornata della Terra (22 aprile) ha indagato la sensibilità del grande pubblico a tutte le tematiche di salvaguardia dell’ambiente e del nostro pianeta. I dati mostrano come i figli della quasi totalità dei genitori italiani intervistati (97%) hanno le basi necessarie per seguire correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti, mostrando quindi di essere educati in tal senso.

Educazione che però spesso non arriva dalle scuole, dove infatti quasi la metà degli istituti tiene lezioni dedicata all’ambiente e alla sua salvaguardia su base regolare, ma che deriva dalle buone abitudini famigliari. La stessa situazione, con percentuali diverse, si verifica anche in Spagna. Altri Paesi invece, come Germania, Stati Arabi e Turchia, mostrano dei dati decisamente più preoccupanti, evidenziando mancanze sia da parte delle scuole che dalle famiglie stesse, portando la percentuale globale di awareness ambientale al 67%.

Il 47% delle famiglie italiane, infatti, ammette di cercare di comprare quasi esclusivamente prodotti locali o a km 0, mentre negli altri Paesi questa percentuale scende sotto il 15%, mentre rimane decisamente basso il numero di persone che sceglie mezzi di trasporto alternativi alla macchina (che siano biciclette, mezzi pubblici, sia elettrici che non, o andare a piedi). Qui l’Italia, insieme al Sud Korea, ottiene il risultato più alto di persone che preferiscono la macchina, sopra al 60% del campione. Alla luce di questi risultati, Novakid ha voluto partecipare alla causa ambientale riservando una lezione aperta sul proprio canale YouTube (a partire dalle 18 del 22 aprile) rivolta a tutti i bambini che vogliono partecipare a una 'eco-sfida' per imparare alcuni trucchi per diventare più 'eco-friendly'. Durante la lezione avranno inoltre modo di imparare moltissimi nuovi vocaboli in inglese a tema sostenibilità.