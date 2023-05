Ambiente, “Green for love” il manifesto di Findus per una filiera responsabile e sostenibile

Produrre cibo impattando meno sull’ambiente e tutelare le risorse naturali, questi sono gli obiettivi di Findus, azienda leader nel settore surgelati e parte del gruppo Nomad Foods, illustrati all’interno del manifesto “Green for love”, presentato presso il cuore pulsante aziendale dello stabilimento di Cisterna di Latina. Un programma che rappresenta un ulteriore passo in avanti per fornire, non solo prodotti nutrienti e di alta qualità, ma anche l’utilizzo responsabile delle risorse a disposizione minimizzando gli sprechi. Tra le novità illustrate c’è l’impegno per la tutela della biodiversità, creando un bosco nettarifero, apiari tecnologici e oasi fiorite sulle superfici aziendali.