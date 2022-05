Ambiente: music for the planet, al via raccolta fondi con Elisa

Nuovi alberi messi a dimora in tante aree del Belpaese. Questo l’obiettivo scelto dalla cantante Elisa per la raccolta fondi lanciata dall’artista insieme a Music Innovation Hub, AWorld e Legambiente nell’ambito di Music For The Planet, il progetto per un futuro più sostenibile che unisce musica, ecologia e cittadini contro gli effetti dei cambiamenti climatici. Elisa, proprio in qualità di advocate/champion della campagna delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Un Sdg Action Campaign), sarà la direttrice artistica di Heroes 2022, la terza edizione del Festival che si terrà dal 27 maggio al 31 maggio a Verona, che quest'anno sarà totalmente dedicato alla divulgazione di una nuova responsabilità nella lotta al cambiamento climatico.

Il 28, 30 e 31 maggio, la cantautrice sarà protagonista di tre grandi show-evento durante i quali inviterà sul palco amici e colleghi con cui condivide la necessità di agire con urgenza a tutela del pianeta. Guarda il video di Elisa per il lancio di Music for the Planet. Attraverso la raccolta fondi che viaggerà insieme ai concerti, infatti, si contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del progetto europeo Life Terra, cofinanziato dal programma Life della Commissione europea, di cui Legambiente è la referente italiana, che mira a piantare entro il 2025 500 milioni di alberi in Europa (di cui 9 milioni in Italia) curando i nuovi alberi per i tre anni successivi.

Presso il villaggio dell’Heroes festival di Verona e nelle tappe del tour di Elisa, Legambiente animerà uno spazio dedicato all’informazione ambientale con workshop e attività sul tema Clima e stili di vita. Per coinvolgere sempre più persone a prendere parte a questo movimento di attivazione per il Pianeta, AWorld, l’App scelta dalle Nazioni Unite a supporto della campagna globale contro il cambiamento climatico ActNow, ha deciso di schierarsi a supporto dell’iniziativa creando sulla piattaforma digitale il team 'Music For The Planet'. Una volta scaricata l’applicazione, gli utenti potranno registrare le proprie azioni eco-friendly e seguire i suggerimenti per uno stile di vita più sostenibile.