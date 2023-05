“Green for love è il nuovo manifesto di sostenibilità dei vegetali Findus dove abbiamo racchiuso tre pilastri: per la terra, per l’ambiente e per te. Un percorso che parte da lontano, dai primi mesi del 2018, e che ci ha visti impegnati a raggiungere il 100% dei vegetali provenienti da agricoltura sostenibile”. Così il Marketing Manager Veg&Meals Findus, Andrea Passamonti, a margine del tour di presentazione del manifesto di Findus “Green for love” tenutosi a Cisterna di Latina.