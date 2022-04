Ambiente: piante tra memoria e innovazione, a Roma torna Floracult

Dopo due anni di interruzione forzata torna Floracult in programma a Roma dal 23 al 25 aprile. A I Casali del Pino, all’interno del Parco di Veio, si terrà l’undicesima edizione della mostra mercato di florovivaismo amatoriale promossa e organizzata da Ilaria Venturini Fendi, imprenditrice agricola e designer, con la collaborazione di Antonella Fornai, esperta di giardini, e dell’architetto Francesco Fornai. Memoria e innovazione è il tema dell'edizione 2022. Le piante e più in generale il mondo vegetale conservano e proteggono una memoria antica dalla quale nascono tradizioni, cultura, ma anche innovazione.

Molte piante comunemente impiegate ai giorni nostri, usate da civiltà molto più antiche, rappresentano un ponte temporale che crea un legame forte tra presente e passato. Attraverso l’osservazione e lo studio dei meccanismi che regolano la vita vegetale si mettono oggi a punto tecnologie innovative e sostenibili applicabili in tutti i settori. Oltre alle presentazioni, agli incontri, ai laboratori, alle installazioni che come sempre coinvolgono il nostro pubblico, si potranno conoscere e osservare le prestigiose collezioni botaniche proposte dai nostri esperti espositori provenienti da tutte le regioni italiane.

Il bambù, pianta più antica dell'uomo, è considerata oggi una risorsa ambientale preziosa per la velocità con cui riesce a crescere e rigenerarsi. Per la sua immensa capacità di fotosintesi, attingendo alla tradizione oggi è usato in maniera innovativa per la fitodepurazione delle acque. E ancora l’ ipomea alba, la dama bianca, il fiore di luna che al calare della luce si apre e si illumina di bianco e una rara collezione di 25 varietà di Festuca, graminacea citata da Dante nel trentaquattresimo canto dell’Inferno. Inoltre sementi da tutto il mondo: dalla Zucca turbante al Pomodoro pesca, dalla Fragola nera alla Zucchina serpente.Il corso di Scultura dell’Accademia di Belle Arti vedrà impegnati i suoi allievi durante i tre giorni della fiera. Non mancheranno mostre, artisti ed artigiani, conferenze, incontri con studiosi ed esperti.