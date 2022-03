Ambiente: Wwf, 'oggi usiamo a livello globale l’equivalente di quasi 2 pianeti'

Oggi a livello medio mondiale usiamo l’equivalente di quasi 2 pianeti e ogni anno l'umanità immette in atmosfera circa 36 miliardi di tonnellate di CO2. Così il Wwf che in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, ricorda quanto sia necessario, oggi più che mai, cambiare rotta e abbracciare risparmio ed efficienza energetica, per aiutare il Pianeta e alleggerire il peso delle nostre bollette. Se tutti gli abitanti della Terra consumassero risorse come noi italiani, i Pianeti di cui avremmo bisogno sarebbero 2,7. Se non cambiamo presto rotta, la nostra stessa civiltà è a rischio. Andando avanti a questi ritmi nel 2050 l’umanità potrebbe consumare 3 volte la capacità ecologica del Pianeta, in pratica ci sarebbe bisogno di 3 pianeti.

Per ridurre il nostro impatto sull'ambiente il Wwf suggerisce delle piccole azioni che passano per una casa meno calda in inverno, dove 20 gradi e un maglione in più possono bastare, a consumi più efficienti (gli elettrodomestici incidono tra il 50 e l’80% sul costo della bolletta dell’energia), all’attenzione nell’uso dell’acqua all’abbandono dell’usa e getta, alla riduzione degli imballaggi, soprattutto in plastica, quando non necessari fino all’attenzione a come ci muoviamo, privilegiando le passeggiate a piedi, in bicicletta e l’uso del treno e dei mezzi pubblici nelle nostre città.

E per sensibilizzare i cittadini sabato 26 marzo alle 20:30 torna Earth Hour, l’Ora della Terra, l’iniziativa globale del Wwf che attraverso il gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, invita il mondo a mobilitarsi per un futuro più sicuro, giusto e sostenibile. Saranno migliaia le piazze, i monumenti e i luoghi simbolo che si spegneranno a livello globale. In Italia L’Ora della Terra, ha già ricevuto l’adesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e i patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Comune di Roma. Anche per questa edizione di Earth Hour, il Wwf ha ricevuto la medaglia che il Capo dello Stato ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, all’evento internazionale.