AMD annuncia la serie Ryzen Pro 7040 per laptop

AMD ha annunciato i nuovi processori AMD Ryzen Pro 7040 Series Mobile, che portano l'architettura "Zen 4", la grafica integrata RDNA 3 e un Ryzen AI engine dedicato ai laptop aziendali Windows 11 di fascia alta. Basata sulla tecnologia di costruzione a 4 nanometri, la serie Ryzen Pro 7040 offre performance ed efficienza maggiori per le applicazioni aziendali, con un aumento delle prestazioni fino al 17% rispetto alla tecnologia x86. Questa serie di processori è inoltre dotata di Ryzen AI per consentire experience AI di livello premium. "Più della metà (52%) degli IT manager intervistati dichiara di non disporre dell'infrastruttura tecnologica adeguata necessaria per gestire i carichi di lavoro AI", ha dichiarato Matthew Unangst, senior director, commercial client and workstation, AMD. "La nuova serie Ryzen Pro 7040 abbina performance e durata della batteria incredibili per soddisfare le esigenze della workforce moderna, offrendo anche un nuovo AI engine dedicato su modelli selezionati, per aiutare a rispondere alle richieste della AI transformation." AMD ha annunciato anche i processori Ryzen Pro 7000 Series per desktop, dotati di grafica Radeon integrata, fino a 12 core ad alta efficienza e boost fino a 5.4 GHz. I sistemi realizzati intorno a questi chip debutteranno a giugno.