A.Menarini Diagnostics lancia un nuovo kit Real Time PCR per il rilevamento di SARS CoV-2 e lo screening delle varianti, marcato CE.

FLORENCE, Italy, 29 luglio 2021 /PRNewswire/ -- A.Menarini Diagnostics, parte del Gruppo Menarini, ha annunciato oggi il rilascio di una nuova versione del kit CoronaMelt lanciato nel novembre 2020. Il kit di seconda generazione, CoronaMelt VAR, combinerà il rilevamento della presenza di SARS CoV-2 con la genotipizzazione simultanea delle varianti Alpha, Beta e Gamma (precedentemente note come Inglese, Sudafricana e Brasiliana) in un formato diagnostico certificato IVD convalidato per l'uso su strumenti Real Time PCR di laboratorio.

Basato sulla Real Time PCR con rilevamento tramite intercalante, seguito dall'analisi High Resolution Melting (HRM), il test è progettato con tre target per il rilevamento ad alta sensibilità della presenza virale, un target specifico per ogni variante e un controllo endogeno per controllare l'intero flusso di lavoro dal campionamento all'analisi.

La nuova configurazione del kit consentirà la rilevazione della presenza di qualsiasi variante e l'eventuale identificazione di tre delle più comuni, contribuendo a monitorare l'evoluzione epidemiologica del contagio e riducendo il numero di campioni sconosciuti da analizzare mediante sequenziamento del DNA o con saggi di genotipizzazione RealTime PCR.

CoronaMelt VAR è validato per l'uso a partire da tamponi oro/nasofaringei con estrazione dell'RNA con sistemi a biglie magnetiche o a colonnine di silica. Il kit è incluso anche nel portafoglio di test che possono essere completamente automatizzati sulla piattaforma Omnia liquid handling.

"Siamo estremamente soddisfatti di questa nuova soluzione efficiente per continuare la lotta contro il Covid-19, facilitando l'identificazione delle varianti ricorrenti in un unico passaggio, semplificando così le routine e l'epidemiologia del Covid-19", ha affermato Fabio Piazzalunga, Direttore Generale di A. Menarini. Diagnostics.

A.Menarini Diagnostics, il tocco umano della tecnologia: oltre 35 anni dedicati ad aiutare gli operatori sanitari a fare diagnosi sicure e sostenibili, soddisfacendo e superando le esigenze tecnologiche dei più importanti operatori sanitari, migliorando e migliorando la qualità della vita delle persone con diabete tutto sopra il mondo.

A. Menarini Diagnostics appartiene al Gruppo Farmaceutico Menarini, fondato nel 1886. Oggi è presente in 140 paesi nel mondo, conta più di 17.000 dipendenti e ha un fatturato 2020 di 3,750 miliardi di euro.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.menarinidiagnostics.com

A.Menarini Diagnostics S.r.l. Via dei Sette Santi, 3 Firenze Italia

