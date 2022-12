AMG Elettrica: di cosa si occupa l'azienda che sostiene l'ambiente

Milano, 22 Dicembre 2022. AMG Elettrica è una società che nasce solo nel 2019 e si occupa di impianti energetici e materiale elettrico. Mette a disposizione tecnici ed esperti nel settore energetico, che possano aiutare i clienti a trovare la soluzione più adatta alle loro esigenze. I servizi offrono la consulenza e la programmazione degli Inverter off-grif, una fornitura di materiali elettrici per il fotovoltaico e per gli impianti solari termici e termodinamici. AMG ELETTRICA cerca di fare la differenza nel mercato proponendo delle soluzioni ecologiche, dato che al giorno d’oggi ce n’è sempre più bisogno.

A causa della crisi climatica, l’ambiente sta soffrendo sempre di più e continuano ad esserci danni e disastri naturali di ogni tipo, in diverse parti del mondo. Inoltre, nell’ultimo periodo sta crescendo sempre di più il prezzo dell’energia elettrica e molte persone si trovano in difficoltà a pagare le bollette.

Dato che non si tratta di un piccolo evento che si risolve nel breve termine, è giusto pensare a soluzioni all’avanguardia che permettano di risparmiare e di aiutare l’ambiente. Ognuno dovrebbe dare il suo contributo, anche se si tratta di piccole azioni quotidiane, perché sommate possono fare la differenza per l’intero pianeta. La responsabilità non è solo delle persone fisiche ma anche delle aziende, per questo AMG Elettrica propone ai clienti delle soluzioni sostenibili e innovative, che riescano a soddisfare le loro esigenze.

Vantaggi degli impianti fotovoltaici di AMG Elettrica

Un impianto fotovoltaico sfrutta l’energia solare per produrre energia elettrica verde, si tratta quindi di una fonte di energia rinnovabile che funziona nel pieno rispetto dell’ambiente. Dato che si tratta di un investimento importante, è meglio conoscere da subito i pro e i contro di questo impianto, anche se i vantaggi sono sicuramente più degli svantaggi, basta pensare ai benefici per l’ambiente e al risparmio economico, che non sono di certo fattori poco rilevanti. Ovviamente bisogna anche rivolgersi alla giusta azienda, capace di lavorare in modo professionale, come fa AMG Elettrica, che mette a disposizione diverso materiale.

Produzione di energia pulita

Per un maggior rispetto dell’ambiente, l’impianto fotovoltaico permette di produrre energia pulite, scelta orientata alla sostenibilità. In questo modo si possono diminuire le emissioni di gas serra, sostituendo i vecchi sistemi con un impianto che utilizza l’energia rinnovabile. L’energia pulita è proprio quella che viene prodotta tramite metodi che non rilasciano gas serra o altri inquinanti, ma viene generata da fonti rinnovabili come sole o vento, ne è un esempio l’energia verde.

Maggiore efficienza energetica

Migliorare la classe energetica di un immobile è molto positivo per il suo valore di mercato, ma anche per risparmiare sui costi. Con un impianto fotovoltaico si può salire in una delle migliori quattro classi energetiche A (A4, A3, A2 e A1). In questo modo migliora l’efficienza energetica dell’abitazione.

Risparmio sui costi in bolletta

Diminuire i costi in bolletta non è un’utopia, bisogna solo investire nella soluzione giusta. L’impianto fotovoltaico permette di risparmiare molto, anche se inizialmente l’investimento può essere alto, il ritorno economico è sicuro. Grazie a questo impianto si riduce il prelievo di energia elettrica dalla rete, dato che viene usata solo l’elettricità generata dall’impianto. L’investimento si ammortizza in una decina di anni, a volte anche meno, quindi il risparmio è davvero notevole.

Aumento dell’autonomia energetica

Avere un’indipendenza energetica oggi è davvero importante, ci permette di non dipendere da una fornitura esterna che potrebbe abbassare o alzare i costi, e nemmeno dall’energia generata da fonti fossili. Alcuni fornitori mettono comunque a disposizione forniture elettriche green che provengono da energie rinnovabili, ma il costo è più alto di quello che si spenderebbe ad avere un impianto personale in casa.

Aumento del valore dell’immobile

L'installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio aumenta il suo valore commerciale, è quindi anche più semplice da vendere sul mercato. Dato che i vantaggi che si ottengono con il fotovoltaico non sono pochi, molte persone cercano di acquistare delle case che hanno già l’impianto integrato. In questo caso non bisogna attendere di fare i lavori, già che è già stato fatto tutto. Si tratta quindi di un investimento davvero vantaggioso, anche se costa di più rispetto ad un edificio tradizionale, perché i costi in bolletta saranno minori.

Per maggiori informazioni

