Amici di Como, Amici di Como e Lions Clubs Internationals INSIEME PER L’EMILIA ROMAGNA Donate 37.200 bottiglie d’acqua da un litro e mezzo

5 giugno 2023 - L’associazione Amici di Como ha nel DNA l’attenzione verso il prossimo che concretizza ogni anno in azioni volte a sostenere e divulgare attività che operano sul nostro territorio in campo sociale.

Tra le iniziative più significative, Amici di Como è protagonista da tre anni con il progetto di solidarietà “Un Dono a Natale” per il sostegno a oltre 1.300 famiglie del territorio, e anche nei giorni di lockdown l’Associazione ha continuato a lavorare grazie alla generosità di alcuni associati con il progetto “Aiutiamo Como” che ha permesso di donare a Croce Azzurra ODV una nuova ambulanza e una barella per il trasporto in biocontenimento. L’attenzione di Amici di Como si è spinta anche oltre i confini nazionali con la donazione di pacchi alimentari e giocattoli che sono stati inviati lo scorso gennaio in Ucraina grazie alla collaborazione con la parrocchia di Maccio.

Oggi l’associazione ha rivolto il suo sguardo in Emilia Romagna.

Di fronte alla popolazione dell’Emilia Romagna alle prese con la devastazione, Amici di Como ha raccolto l’appello dei Lions Clubs International DISTRETTI 108 Ib1 e 108A presenti nelle province di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e ha deciso di fornire un aiuto concreto.

In questo momento, uno dei problemi principali è il rischio emergenza idrica e sanitaria che l'alluvione ha portato con sé, in relazione anche all’inquinamento delle falde acquifere. In molte zone scarseggia l’acqua potabile.

Amici di Como, grazie alla collaborazione con l’associato S. Bernardo, ha consegnato ai volontari Lions dell’Emilia Romagna 62 bancali d’acqua per un totale di 37.200 bottiglie da 1,5lt. I due tir con il carico di acqua hanno raggiunto il Centro Operativo di Faenza. I numerosi volontari Lions Clubs International dei Distretti 108 Ib 1 e 108A saranno i garanti della distribuzione alla popolazione.

Ancora una volta Amici di Como ha voluto utilizzare le proprie risorse per essere d’aiuto a famiglie che vertono in situazioni di grande difficolta, stringendo partnership con aziende che dimostrano che l’appartenenza all’associazione si concretizza anche in un’importante condivisione di ideali.

L’iniziativa, sponsorizzata da Amici di Como, con il sostegno di S. Bernardo, ha la collaborazione del Lions Clubs International DISTRETTI 108 Ib1- si ringraziano in particolare Francesca Fiorella Trovato, Governatore Distretto 108 1b1, Francesca Ramicone, Governatore Distretto 108A, Francesca Romana Vagnoni, past Governatore Distretto 108A e Marco Spina Presidente Lions Club Faenza Host –, è stata coordinata da Daniele Brunati e Rosaria Casali della TBM Service & C. Media partner la rivista Magic Lake e ComoZero.

Si ringraziano i volontari Lions per le foto.

AMICI DI COMO

AMICI DI COMO nasce nel 2001 dalla volontà di pochi amici fortemente motivati da una passione per Como e il territorio. L’obiettivo dell’associazione è quello di poter intervenire con le proprie risorse economiche e i propri progetti in svariati campi d’azione ed è per questo che Amici di Como si caratterizza per uno spirito che contribuisce a rendere concreti l’attenzione e l’impegno per Como, il Lago e il suo Territorio, promuovendone la conservazione dei valori e delle tradizioni.

La credibilità di Amici di Como, così come il prestigio dei suoi associati, oltre agli importanti risultati raggiunti, hanno fatto sì che l’associazione in questi anni registrasse una costante crescita di adesioni. Amici di Como è oggi una forza che riunisce oltre 150 imprese che affonda le sue radici nell’amicizia, legame che accomunava il gruppo costituente e che ancora oggi è il pilastro portante dell’associazione. www.amicidicomo.it

S. BERNARDO

S. BERNARDO è la perfetta unione di qualità, tradizione ed eleganza. La sua fonte ha origine nelle Alpi Marittime, a un’altezza di 1.300 m, in un ambiente sano e incontaminato. Conosciuta sin dal 1926 per la sua leggerezza e per le eccellenti caratteristiche organolettiche, dagli anni Novanta è espressione del design italiano, grazie alla sua inconfondibile bottiglia “Gocce”, disegnata da Giorgetto Giugiaro. Ancora oggi icona di stile. Distribuita nei canali retail, ho.re.ca e door to door, è disponibile in una gamma completa di formati in vetro, alluminio, pet e re-pet. Da maggio 2015 è entrata a far parte del Gruppo Montecristo. S. Bernardo: lunga tradizione tutta italiana di qualità e di stile. www.sanbernardo.it

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Fondato da Melvin Jones il 7 giugno 1917, da 106 anni riunisce gli uomini e le donne orientati al volontariato, interessati al miglioramento e al servizio della comunità e disponibili all’aiuto dove c’è un bisogno. Essere Lions significa diventare volontari attivi, soci di una stimata organizzazione internazionale leader delle comunità e amici di coloro che hanno bisogno di aiuto. 1,4 milioni di soci, oltre 45.000 club presenti in oltre 200 paesi, rendono Lions Clubs International l’organizzazione di club di servizio più grande al mondo, opera all’insegna del motto We Serve. www.lions.it