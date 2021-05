'Amici', domani 15 maggio la finale: chi sono i favoriti?

Conto alla rovescia per la finale di 'Amici', che andrà in onda domani 15 maggio. Cinque finalisti, tutti con una vittoria già in tasca: mai come quest'anno infatti a contendersi la coppa del vincitore sono cinque ragazzi che hanno già vinto. I tre cantanti, dal favorito nei pronostici Sangiovanni ad Aka7even e Deddy, hanno tutti già ottenuto certificazioni oro o platino dei loro inediti pubblicati durante il percorso nella scuola del talent show più longevo della tv italiana e posizioni in vetta alle classifiche: Sangiovanni è attualmente al terzo posto tra i singoli con 'Lady' al diciassettesimo con 'Tutta la notte', Aka al quarto con 'Mi manchi', Eddy al diciottesimo con '0 Passi'. Quanto ai due ballerini, l'amatissima Giulia (l'unica in grado di impensierire il fidanzato-avversario Sangiovanni nelle quotazioni dei bookmakers) e il tenace Alessandro: la prima si è sempre aggiudicata il Premio Tim settimanale, risultando l’allieva più votata dal pubblico in studio; il secondo ha già ricevuto due prestigiose offerte di lavoro. Karl Sydow (Oscar nel 2021 come produttore del film 'The Father' e produttore di musical in tutto il mondo) gli ha offerto un posto nella nuova produzione di 'Dirty Dancing' e Valerio Longo, vicedirettore artistico e coreografo del balletto di Roma, gli ha proposto un contratto di lavoro per una tournée che parte il primo giugno.

Proprio per il livello dei candidati, la finale di domani, in diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, sarà ad alto tasso spettacolare, con la conduttrice Maria De Filippi pronta a festeggiare un'annata di ascolti record: la media delle 8 puntate del serale di 'Amici' fino alla semifinale è stata del 27.53% di share, pari a 5.746.000 spettatori. Per l'occasione torneranno ospiti Pio e Amedeo che, reduci dal successo di 'Felicissima Sera', annunceranno il loro 'Felicissimo Show' per il 3 maggio 2022 all'Arena di Verona.

Per il vincitore assoluto del programma c'è il palio un premio del valore di 150mila euro in gettoni d’oro. Ma durante lo show verranno consegnati anche altri riconoscimenti: il premio di categoria (sia per canto che per ballo) del valore di 50mila euro in gettoni d’oro; il premio Tim dato dalla platea giudicante nelle diverse serate e dalla community Tim, del valore di 30mila euro in gettoni d’oro; il premio Siae, consegnato dal cantautore Giovanni Caccamo per il miglior testo, del valore di 20mila euro in gettoni d’oro; il premio Marlu’, a ciascun finalista del valore di 7mila euro in gettoni d’oro; il premio delle Radio all’inedito preferito (una targa assegnata dai Network Rds, Radio Italia, R101 ed Rtl 102,5). A questi si aggiunge il tradizionale Premio Tim della Critica del valore di 50mila euro in gettoni d’oro, assegnato da una giuria di giornalisti delle principali testate quotidiane e web italiane, collegati in streaming a causa dell’emergenza Covid-19.