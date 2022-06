Amministrative 2022, Letta: "Grande vittoria Pd"

I dem vedono il successo in 6 città

"Questa sera si prospetta una grande vittoria del Pd e del centrosinistra. #Ballottaggi #elezioniamministrative2022". Lo scrive Enrico Letta, segretario del Pd, su twitter. I dem, spiegano fonti Pd, vedono la vittoria in 6 capoluoghi: Verona, Parma, Piacenza, Cuneo, Catanzaro, Alessandria. "Siamo molto soddisfatti", dice Francesco Boccia ai giornalisti al Nazareno. "Solo due capoluoghi al ballottaggio stasera erano amministrati dal centrosinistra. Vittorie importanti a Verona, Piacenza, Parma, la vittoria molto bella di Catanzaro, Alessandria, Cuneo. Il centrosinistro unita e largo vince sicuramente in 6 città e altre due" sono ancora in bilico, ovvero Monza e Lucca.

"Per il centrosinistra è un successo pieno. Aver unito il centrosinistra ha consentito di allargare il campo e questo ha consentito di aumentare il numero delle città che amministriamo. Ora aspettiamo tutti i risultati di tutte le città al ballottaggio. Abbiamo superato abbondantemente i risultati che auspicavamo. Nel 2017 avevamo vinto complessivamente in 44 città, siamo già oltre i 58-59 comuni".