Amministrative, Letta: "Sfida si gioca su diritti civili questione sociale e ambiente"

"La sfida si gioca su diritti civili, questione sociale e sostenibilità ambientale, che sono tre facce della stessa medaglia e il Pd è l'unico che può tenerle insieme. Se la partita è giocata bene, il mio Pd può vincerla". Lo dice Enrico Letta, segretario del Pd, parlando del voto di ottobre con 'Repubblica'.

Spera che il risultato tedesco sia un traino anche per il Pd? "Questo risultato -spiega- rafforza il mio ottimismo e la convinzione che stiamo entrando in una fase completamente nuova. L'estrema volubilità dell'elettorato, confermata dall'oscillazione dei sondaggi tedeschi in questi mesi, dimostra che la credibilità e la chiarezza della proposta pagano e che anche in Italia è totalmente falsa la narrazione di chi considera ineluttabile la vittoria di Salvini e Meloni".