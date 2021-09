Amministrative Milano, l'appello al voto

Elezioni amministrative a Milano, l'appello è "a votare". Sono entrambi d'accordo sia il candidato sindaco di centrodestra Luca Bernardo che il primo cittadino uscente Beppe Sala che corre per il bis nella metropoli lombarda. Le elezioni amministrative, comunali e regionali, si svolgeranno domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre. Si vota in particolare per l'elezione dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e per il rinnovo dei consigli comunali delle stesse città.