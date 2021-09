Amministrative Milano, messaggio sindaci per Sala

"Arrivano incoraggiamenti importanti da Barcellona, Lisbona, Freetown, Istanbul, Los Angeles e Parigi per l'ultima settimana di campagna elettorale". E' quanto scrive su Facebook il sindaco uscente di Milano Beppe Sala, postando il video con cui "sindache e sindaci internazionali, con cui ho avuto il piacere di collaborare in questi 5 anni, hanno scelto di sostenere la mia corsa per la riconferma come primo cittadino di Milano". "Andiamo avanti tutti insieme in questi giorni così importanti per il futuro della nostra città" conclude.