Amministrative, online l’osservatorio di volocom

Volocom lancia un osservatorio interamente dedicato alle elezioni amministrative del 12 giugno, che vedranno al voto 796 comuni di 17 regioni italiane. Una piattaforma pensata per tutti i clienti Volocom inclusi gli oltre 12mila giornalisti, professionisti dell’informazione e addetti ai lavori che ogni giorno consultano l’Edicola Digitale dell’azienda milanese leader nel monitoraggio dei media. Il portale dedicato alle elezioni è lo strumento quotidiano per chi vuole informarsi e ricevere tutti gli aggiornamenti provenienti da oltre 4mila fonti web sui 124 comuni con più di 15mila abitanti presi in esame dalla piattaforma.Il portale, che sarà attivo per un mese, informa una nota, è suddiviso in sezioni dedicate alle regioni in cui si vota, e viene aggiornato due volte al giorno con le ultime notizie “intercettate” dalle innovative tecnologie di media monitoring di Volocom e selezionate da un team di analisti e giornalisti.

“Il team di comunicazione – dice Lucrezia Maggio, Direttore di VoloCommunication – arricchirà il servizio con report settimanali su come il mondo dei social segue l’imminenza delle elezioni”. “Questo servizio innovativo – aggiunge Valerio Bergamaschi, Amministratore Unico di Volocom – sottolinea le enormi potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata al mondo dei media, che unita alle competenze editoriali del nostro team diventa uno strumento indispensabile per combattere la disinformazione”.

Volocom è il leader italiano dell’Edicola Digitale B2B ed è tra i leader del mercato della Media Intelligence. Tra i clienti Volocom sono presenti i principali editori italiani (tra cui RCS, GEDI, Il Fatto Quotidiano, Monrif, Libero, Avvenire, Il Giornale, La Verità, L’Osservatore Romano, Sesaab, Sky, Class Editori, Mediaset Radio Vaticana e Radio24), Istituzioni quali Sgpr, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Dpc, Conferenza Episcopale Italiana, Ministero degli Interni, degli Esteri e della Difesa e inoltre aziende di tutti gli altri settori, dalle Utility (quali A2A, Iren, Hera), al Finance (tra cui Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mediolanum e BPER ) alle agenzie di informazione (Ans, ADNKronos, Radiocor_Sole24Ore) e Agenzie di rassegna stampa che utilizzano la suite VoloPress come piattaforma di business.