"Ho il problema dell'ultimo giorno di campagna elettorale per le amministrative. Mi sono chiesto, dove chiudo perchè è un casino, si vota in tanti posti? Per essere democratici ho deciso di fare la mattina a Roma, di andare il pomeriggio a Milano e di andare la sera a Catanzaro e Reggio Calabria, così almeno unisco il Paese in nome della bellezza, della libertà e del lavoro ''. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb da Cento, in provincia di Ferrara.