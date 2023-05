Amministrative, tornano le 'liste fantasma'

In testa il Molise con il 50% delle liste con candidati non residenti

Con le elezioni amministrative torna il problema delle cosiddette 'liste fantasma', ovvero quelle presentate da non residenti, molto spesso militari o appartenenti a forze dell'ordine che hanno diritto a una licenza straordinaria per tutta la campagna elettorale. In più di una regione si registra la presenza di queste candidature con in testa il Molise che vede il 50% delle liste nei centri sotto i 1.000 abitanti che hanno candidati non residenti e spesso presenti anche in altre liste di altri paesi.