Amministrative Usa, non mancano le sorprese

A New York vince Eric Adams, ex poliziotto afroamericano, e a Boston prima donna sindaco

Usa, elezioni amministrative: non sono mancate le sorprese. In Virginia ha vinto Glenn Youngkin, repubblicano: fino a tre mesi fa il favorito era Terry McAuliffe. A New York è stato eletto come sindaco l’afroamericano Eric Adams, ex poliziotto, che ha vinto contro Curtis Silwa. Il nuovo sindaco di Boston è, invece, Michelle Wu, prima donna e prima asiatica a ricoprire l’incarico nella città. Vincono quindi i democratici con la sconfitta di Essaibi George.