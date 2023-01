Amnesty e Nessuno tocchi Caino: "Cassazione tenga conto delle condizioni di Cospito"

"Una decisione che non tiene conto dei rischi per la salute di Cospito, che sono imminenti. Lo Stato italiano ha il dovere di tutelare i suoi diritti, anche in considerazione del prolungato sciopero della fame che sta attuando". E' quanto afferma all'Adnkronos Riccardo Noury, portavoce della sezione italiana di Amnesty International, in merito alla decisione della Cassazione di fissare al 20 aprile la trattazione del ricorso presentato dall'avvocato di Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini, per richiedere la revoca del carcere duro al suo assistito.

Una decisione, quella della Cassazione, "che non tiene conto della gravità della situazione. Come se ci fosse una scissione tra il piano giuridico e quello del vissuto, della condizione umana di una persona. E' una dimensione fuori dalla realtà", dice all'Adnkronos Sergio D'Elia, segretario di Nessuno tocchi Caino. "Come si fa a rinviare un'udienza che decide, in buona sostanza della vita di una persona, al di là di come uno la può pensare sul regime del 41 bis che come è noto Nessuno tocchi Caino vorrebbe abolire. Al di là di questo -aggiunge D'Elia- qui è in gioco la vita di una persona e quindi i tempi della giustizia devono tener conto di quelli che sono i tempi della vita".

(di Giselda Curzi)