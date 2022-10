Amplifon, Fincantieri, Fininvest, Mediobanca, Snam: il valzer dei comunicatori

Un vero e proprio giro di poltrone. Con un effetto domino, in poche settimane sono arrivate cinque importanti nomine nel mondo della comunicazione. Lorenza Pigozzi in Fincantieri, Stefano Tassone in Mediobanca, Manrico Lucchi in Fininvest, Salvatore Ricco in Amplifon, Teresa Girardi in Snam.

Fincantieri. Arriva da Mediobanca Lorenza Pigozzi, con il ruolo di direttore comunicazione e relazioni esterne. Dopo alcune esperienze nel mondo della finanza in aziende come Lazard e Banca IMI, Pigozzi arriva in Piazzetta Cuccia nel 2001, dove ha rivestito numerosi ruoli fino a diventare direttore comunicazione e relazioni istituzionali di Mediobanca nel 2013, gestendo la reputazione del brand anche a cavallo di due cambi di governance, oltre che durante la crisi del debito dell’Eurozona.

Mediobanca. Ha nominato Stefano Tassone head of Group Communications. Tassone riporterà al ceo Alberto Nagel e guiderà la Direzione Comunicazione di gruppo. E' entrato in Mediobanca nel 2008 dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno della Direzione Comunicazione di Gruppo, tra cui Head of Financial & Corporate Communications (2013) e Head of Media Relations & Channels Management (2017).

Fininvest. A partire dal prossimo 3 novembre, Manrico Lucchi sarà il nuovo Direttore Comunicazione della holding cui fa capo il gruppo Berlusconi. Ha trascorso gran parte della sua carriera in UniCredit, dove ha ricoperto numerosi incarichi nella comunicazione fino ad assumere la guida della funzione media relations, con responsabilità sui rapporti con la stampa italiana e internazionale e la supervisione della comunicazione digitale del gruppo.

Amplifon. Il nuovo Chief communication officer è Salvatore Ricco. Proviene da Snam, dove ha ricoperto il ruolo di Senior vice president communication and marketing e dove è stato anche ceo della società benefit Arbolia. Prima è stato Direttore della comunicazione in CIR Group e Head of corporate press office in Pirelli.

Snam. Dopo l’uscita di Salvatore Ricco, che era Senior vice president communication and marketing, passato ad Amplifon, Teresa Girardi, finora a capo della comunicazione interna, diventa Head of Marketing and External Relations, mentre Roberta Vivenzio resta a capo delle Global Media Relations.