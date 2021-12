Analisi social, la politica sempre più lontana dalla gente

Sono 64 milioni i followers dei decisori politici (deputati, senatori, ministri, governatori di regioni) presenti sulle principali piattaforme social. E’ quanto emerge da un’analisi Socialcom-Blogmeter, presentata quest’oggi a Roma, a Palazzo Wedekind, nel corso di #Socialcom21 -- La comunicazione al tempo dei Social”. Socialcom, che presenta oggi il portale osservatoriopolitico.it, ha analizzato tramite la piattaforma Blogmeter le conversazioni social dei politici nei primi 9 mesi dell’anno.

Nel periodo oggetto dell’analisi, i decisori hanno pubblicato 698mila post, che hanno prodotto oltre 384 milioni di interazioni. Dai dati della ricerca appare come l’andamento delle conversazioni riferite ai canali dei parlamentari segua tutt’altre dinamiche rispetto ai canali social degli italiani. Evidente, dunque, lo scollamento del “palazzo” dalla realtà. “Oggi lanciamo http://osservatoriopolitico.it, uno strumento per monitorare le conversazioni dei decisori e offrire uno strumento utile per monitorare e anticipare i trends”, dice Roberta De Marco, vicepresidente esecutivo di Kleos.

“Osservatoriopolitico.it - continua - monitora oltre 3mila canali social di decisori politici. Nei primi 9 mesi dell'anno, i decisori politici hanno prodotto 698mila post e 49 milioni di interazioni.” “Dobbiamo intervenire per rendere le nostre imprese più solide, dobbiamo dare supporto e sussidio alle nostre aziende per dare la possibiltà di aumentare occupazione e soprattutto resistere alle aggressioni delle imprese. Solo così può crescere la nostra economia” spiega Carlo De Simone, CEO di European Brokers ed esperto di economia e finanza.