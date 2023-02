Anarchici, annunciato per sabato a Torino corteo a sostegno di Cospito

‘La lotta non finisce’. E’ lo slogan lanciato su alcuni siti d’area dagli anarchici che annunciano per sabato a Torino un corteo in solidarietà ad Alfredo Cospito, l’anarchico ancora in sciopero della fame per protestare contro il regime del 41 bis a cui è sottoposto. ‘Al fianco di Alfredo’ si legge nel manifesto.

La difesa di Alfredo Cospito valuta il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo dopo il rigetto della richiesta di revoca del 41 bis per l'anarchico che, venerdì scorso, è arrivato anche dalla Cassazione.