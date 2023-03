Anarchici, bomba carta davanti a Consolato New York e striscione pro Cospito

Bomba carta davanti al Consolato italiano a New York. A quanto apprende l'Adnkronos, il petardo è stato fatto esplodere ieri pomeriggio da un gruppo che ha messo in scena un'azione di protesta per Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da oltre 4 mesi contro il 41 bis.

Il gruppo, formato da sette persone, ha anche acceso alcuni fumogeni ed è riuscito ad attaccare sull’impalcatura di un palazzo poco distante dal Consolato uno striscione per Cospito con su disegnato un Tricolore italiano in fiamme e la scritta "NYC to Milano vive Alfredo Cospito". Nelle vicinanze sono state scoperte anche alcune scritte e un altro striscione inneggianti a Cospito e all'anarchia.

MEDICO DI COSPITO - "Alfredo continua a perdere peso, è a 67,9 kg, e le condizioni di nutrizione stanno peggiorando. Ha un atteggiamento determinato e positivo, anche se ha la preoccupazione di procurarsi danni irreversibili" ha riferito il medico che questa mattina ha incontrato Cospito. "Ha problemi ad un piede e questo rende complesso camminare", ha spiegato il medico al difensore dell’anarchico.