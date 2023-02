Anarchici, Cottarelli (Pd): "Da Donzelli autogol, anche Scarpinato eccessivo"

"Anche Scarpinato ha usato un linguaggio eccessivo. Ma Scarpinato non è il Pd e se qualcuno fa un errore non è giustificato un linguaggio altrettanto sbagliato nei confronti del Pd". Così all'Adnkronos Carlo Cottarelli, senatore Pd e membro della sesta Commissione permanente finanze e tesoro che aggiunge: "Qui il punto non è solo l'accusa di Donzelli, ma anche l'aver citato dei documenti riservati che anche solo per buon senso non andavano divulgati. Perché divulgando il fatto che c'erano state delle registrazioni, si informano i criminali in galera dell'uso di strumenti che poi verranno a mancare alla polizia giudiziaria ed al Ministero. E' un autogol che danneggia l'azione delle Autorità".

Quindi il senatore Pd entra nel merito del 41bis: "Io sono a favore. E' uno strumento molto importante, ma mi chiedo se nel caso specifico di Cospito non sia stata una esagerazione. Mentre per mafia e terrorismo che avevamo negli anni 70-80 c'è stata una chiara minaccia allo Stato, qui non sono ancora personalmente convinto che ci fosse la necessità di introdurlo. Se ne può discutere, ma sarà compito della magistratura valutarlo a seguito dell'appello in Cassazione".