Anarchici, Floridia (M5s): "Chiederemo la calendarizzazione della mozione dopo le regionali"

Il pentastellati chiederanno la calendarizzazione della mozione di censura contro il sottosegretario alla Giustizia Delmastro Delle Vedove "dopo le elezioni regionali". E' quanto dice all'Adnkronos la senatrice Barbara Floridia, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama.

"Dopo le elezioni regionali chiederemo la calendarizzazione della mozione - afferma - Il Movimento 5 Stelle è stato il primo a depositare la richiesta (di revoca dell'incarico a Delmastro Delle Vedove - ndr) e siamo lieti che anche altri ci seguano. Meloni non può sbrigarsela con una lettera ai giornali. Il Governo deve venire in Parlamento e rendere conto agli italiani dell'operato del suo sottosegretario alla giustizia, che ha fatto un uso politico di notizie da non divulgare", conclude.