Anarchici, Guzzetta: "Voto congiunto a mozioni M5s e Pd-Avs? Si può ma è un compromesso"

Due mozioni per chiedere le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, considerato responsabile di aver rivelato "documenti riservati" del Dap al collega di partito Giovanni Donzelli (FdI) sulla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito, sono state presentate il 2 febbraio alla Camera dei deputati dai gruppi del M5s e del Pd-Avs. Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha annunciato che voterà a favore della mozione del Pd ed il Movimento 5 Stelle ha oggi annunciato la richiesta di calendarizzazione dopo le elezioni regionali, rimarcando di essere stato "il primo a depositare la richiesta" di avvio delle procedure di revoca dell'incarico a Delmastro e "siamo lieti che anche altri ci seguano".

In presenza di più mozioni si può addivenire ad un voto congiunto? "Sul piano della procedura di voto esiste una prassi che consente la votazione congiunta di mozioni che abbiano uno stesso dispositivo anche se motivazioni diverse. Però, trattandosi di atti che hanno un significato solo di censura politica, il voto congiunto comunque non nasconde il fatto politico che le motivazioni non siano identiche. E il fatto che siano motivazioni distinte ne indebolisce l'effetto politico, malgrado la votazione sia congiunta". Così risponde all'Adnkronos il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore di Diritto pubblico all'Università di Roma Tor Vergata.

"La mozione - spiega - è un atto con il quale si chiede una deliberazione alla Camera, che ha esclusivamente effetti politici tranne nei casi in cui si tratti di 'mozioni di sfiducia', come previsto dall'articolo 94 della Costituzione con una procedura particolare. Nel caso di Delmastro non può trattarsi di sfiducia ai sensi dell'articolo 94 perché Delmastro non è ministro, ma un sottosegretario nominato dal governo". L'esistenza di mozioni distinte e l'ipotesi di una sola votazione "rappresenterebbe quindi per i proponenti - conclude Guzzetta - una soluzione di compromesso tra l'esigenza di mantenere la distinzione delle posizioni politiche e il vantaggio di una votazione unitaria". (di Roberta Lanzara)