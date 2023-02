Anarchici: musica di Niko Pandetta e gavettoni contro giornalisti a presidio Opera - Video

Da ‘Scappo vado via’ alla hit ‘Pistole nella Fendi’, la discografia di Niko Pandetta, il trapper neomelodico detenuto a Opera, sta accompagnando il presidio in solidarietà con Alfredo Cospito, in corso davanti al carcere milanese, in cui lunedì scorso è stato trasferito l’anarchico in sciopero della fame da oltre cento giorni.

Nel piazzale davanti all’istituto la musica ha alleggerito l’atmosfera, finché i giornalisti non si sono avvicinati ai manifestanti e sono stati nuovamente bersagliati di insulti e gavettoni. “Giornalisti terroristi, infami. Siete degli avvoltoi, fate pena. Abbiamo visto la campagna mediatica schifosa e vergognosa che avete costruito su tutta questa storia”, le grida rivolte ai cronisti dal megafono, mentre risuonavano le note di ‘Senza giacca e cravatta’ di Nino D’Angelo.